Convoquen una nova jornada de neteja per retirar les restes del Concurs de focs artificials de Tarragona

Un mes després de la primera recollida de residus, la situació dea l'entorn de la platja del Miracle de Tarragona continua sent "extremadament greu", segons han alertat les entitats ecologistes. Tot i els esforços inicials, encara persisteix una "alarmant" quantitat de restes.Diversos grups ecologistes, entre ells, s'han unit per denunciar la "greu contaminació generada pels focs artificials durant i després del concurs de focs artificials de Tarragona". Les restes i residus pirotècnics acaben directament a la platja i el mar, cosa que "representa una seriosa amenaça per al medi ambient i les nostres costes", segons el comunicat d'aquestes entitats.Les entitats ecologistes exigeixen "explicacions" a les autoritats responsables per permetre que després de cada esdeveniment pirotècnic quedin centenars de milers de fragments pirotècnics tant a terra com al mar, i sol·liciten la implementació de mesures efectives per evitar que això segueixi passant. "És fonamental prendre accions per protegir l'ecosistema marí i preservar la bellesa natural de la zona", expliquen.En resposta a aquesta situació preocupant, el grup d'organitzacions ha convocat unaa la platja del Miracle.