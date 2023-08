ERC demana una junta de portaveus urgent per tractar els ofegaments a les platges de Tarragona

El grup municipal d'a l'Ajuntament de Tarragona ha demanat unaper tractar el tema dels ofegaments a les platges de la ciutat. Els republicans han reclamat al govern municipal que es convoqui al més aviat possible, l'endemà que se'n produís un a la platja del Miracle La portaveu d'ERC,, considera que "és urgent conèixer tot el que està passant i així poder trobar una possible solució amb la màxima celeritat per intentar prevenir i evitar més casos aquest estiu". Des del 15 juny d'enguany ja han perdut la vidaper ofegament a les platges de Catalunya, de les quals. Aquest dimecres al matí s'ha produït un nou ofegament al Miracle: un home de 70 anys està en estat crític.