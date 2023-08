​Baixa lleugerament el nombre de persones aturades al Camp de Tarragona i l'Ebre al juliol

El passat mes de juliol es van comptabilitzar 38.344 persones a l'al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el que representenquan la xifra era de 38.463. Així mateix, el nombre d'afiliacions ha incrementat arribant als 351.363 treballadors, 5.335 més que el mes anterior (+1,54%).En comparació amb el 2022, hi ha, el que es tradueix amb una pujada del 2,40%. Segons dades publicades aquest dimecres pel, Tarragona és la segona província catalana amb més aturats tenint davant Barcelona, i la tercera pel que fa al nombre de treballadors, per darrere de Barcelona i a poca distància de Girona.Del total dels aturats (38.344), 22.750 són dones i 2.255 tenen menys de 25 anys. El sector que té més persones sense feina continua sent el de serveis amb 26.714, tot i que són 97 persones menys respecte el mes anterior.Pel que fa als tipus de contractes, 43.617 són temporals. D'aquesta manera(-12.921); el mateix mes del 2022 hi havia 56.538 contractes temporals. En canvi, el mes de juliol de 2023 s'han incrementat els contractes indefinits en comparació a l'any anterior, arribant als 185.681.