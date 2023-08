Intenta salvar una parella a la platja del Miracle de Tarragona i acaba ofegat

Una parella que no podia sortir de l'aigua ha estat l'origen de lad'un home que intentava salvar-los. La víctima, un, s'hauria endinsat a la mar de la platja del Miracle, a Tarragona, alertat per la situació de dues persones que, finalment, han pogut sortir pel seu propi peu. Tot plegat ha succeït a un quart de vuit del vespre, quan el servei de socorrisme ja no estava actiu, i amb laper mal estat de la mar.Pel que fa a la parella, la dona ha estat traslladada a l'per un episodi d'angoixa, mentre que l'altra persona ha sortit sense problemes. Les maniobres de reanimació han resultat inútils, però, per a l'home que els volia salvar.