​S’obre al públic la torre sud-oest de l’antic hospital de l’Hospitalet de l’Infant

L’obrirà al públic lade l’, el conjunt monumental, origen del poble de l’Hospitalet de l’Infant, que està declaratA partir d'aquest dimecres 3 d'agost, i, tothom que ho desitgi podrà visitar gratuïtament aquest espai, de dimecres a diumenge,. La visita a aquesta torre situada alserà lliure.“Creiem que aquesta torre és un recurs cultural i turístic que la gent ha de poder conèixer”, ha dit la regidora de Cultura i Patrimoni i de Turisme,. Segons ha explicat, una persona del departament municipal de Turisme s’encarregarà d’obrir i tancar espai; i d'atendre els visitants.A la part sud-oest de l’Hospital és on es trobava una de les quatre torres que s’ubicaven en cadascun dels angles de l’antic Hospital, i. Es desconeix si les torres estaven tancades amb murs pel dos costats interiors, però els vestigis no confirmen que es tractés d’estructures de la mateixa entitat i és probable que el tancament fos més lleuger, tal com s’evoca amb l’accés actual. L’escala actual permet, a banda de l’estabilitat estructural que proporciona a l’angle dels murs, disposar de visuals molt aclaridores sobre la disposició i els elements que conformen el monument, i sobre l’entorn de l’edifici, que permet entendre el valor estratègic que va tenir.