​La Firagost de Valls estrena el saló Agroinnova per debatre sobre els reptes del sector agrari català

Pèrdua de sobirania alimentària

Laha estrenat aquest dimarts al matí el, un espai ubicat a la, per debatre sobre els reptes delcatalà com ara el canvi climàtic o la nova alimentació. La tecnologia agrària, la bioeconomia i el món de l'alimentació són els tres eixos principals d'aquesta proposta nova que compta amb diversos expositors i un programa de ponències on es posaran sobre la taula qüestions com laLa fira s'allargarà fins dimecres al vespre i agrupaentre el saló Agroinnova i la fira multisectorial al centre de la ciutat. Des de laesperen rebre més de 100.000 visitants.A la sala Kursaal, el visitant pot fer tastos d'ametlles d'arbres millor adaptats al canvi climàtic, gràcies a un projecte impulsat per l'IRTA o assistir a una xerrada sobre sistemes de reg més eficients, tenint en compte el context de sequera. De fet, des de la Cambra de Comerç de Valls situen el canvi climàtic com un dels reptes del sector agrari actualment. "Tota la producció s'avança o s'atraça", indica el president de la Cambra, Josep M. Rovira.A causa de les altes temperatures, Rovira apunta que "hi haurà nous cultius i nous processaments alimentaris". També destaca la recerca que s'està fent per produir noves proteïnes, per exemple, a través d'algues. "No sabem cap a on va la nova alimentació, però el sector agrari ha d'estar alerta", subratlla el president de la Cambra. Per tot això i amb aquesta nova aposta, Rovira manifesta que volen convertir-se en una "fira referent, en la festa major del camp català".La sequera preocupa als agricultors, fins al punt que des d'Unió de Pagesos exigeixen un pla de xoc per fer front al context actual en el sector de la vinya. El coordinador comarcal del sindicat, David Sendra, diu que la sequera d'enguany és "terriblement important" i que es recolliran menys quilos de raïm que altres anys.Pel que fa als reptes, Unió de Pagesos creu que també cal afrontar la "pèrdua de sobirania alimentària". Sendra alerta que si produïm els aliments des de fora, s'acabarà repercutint en el preu. "Estem important molt producte de fora, mentre que el d'aquí l'estem llançant", assegura Sendra. "És un sector molt important, però l'agricultor s'està arruïnant", continua.Des del sindicat reclamen que cal treballar perquè sigui un "sector atractiu" i atreure gent jove. "Cal que la gent es pugui guanyar la vida treballant vuit hores de dilluns a divendres", valora Sendra.La Firagost ha donat el tret de sortida aquest dimarts al matí i s'allargarà fins dimecres, amb la diada castellera a un quart de nou del vespre protagonitzada per les dues colles vallenques. Com cada any, a la seva programació no hi falten les cites clàssiques com el concurs d'arrossegament amb trineu o la cursa de portadors de saques d'avellanes.