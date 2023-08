Tallen l'A‑7 per un incendi a Miami Platja, iniciat per un tractor

Hem activat 12 dotacions terrestres i 4 #maers #bomberscat per l'avís d'un incendi d'un tractor i vegetació forestal a Mont-roig del Camp, a la zona del carrer del Déu Thot (avís 09.54h). pic.twitter.com/5mNZIVLAZd — Bombers (@bomberscat) August 1, 2023

Uns'ha incendiat aquest dimarts al matí al terme municipal de, a prop de. Elshan rebut l'avís a les 10 del matí i hi han traslladat quatre dotacions aèries i dotze de terrestres. El Servei Català de Trànsit informa que s'ha tallat l'autovia A-7 al punt quilomètric 1.030, a causa de l'incendi.Un cop conegut l'incendi, el Centre d'Emergències CECAT ha comunicat a l'Ajuntament de Mont-roig el. A quarts de dotze del migdia, els Bombers han donat el foc per estabilitzat. Alhora, Renfe ha informat que s'ha aturat el servei de manera temporal per a la línia 16 de Rodalies, a causa de l'incendi.