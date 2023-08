Denuncien nou persones a Miami Platja per allotjaments turístics il·legals

Elsvan dur a terme ahir dilluns un dispositiu de recerca d'i van aixecar nou actes de denúncia. Aquest dispositiu es va realitzar en un edifici ubicat a, al terme municipal de, on els mossos tenien sospites que els immobles s'estaven utilitzant com a allotjament turístic.Així, durant el dispositiu, van localitzar nou immobles amb irregularitats i van posarper manca de registre i comunicació. A banda de les denúncies, els mossos van confirmar la presència dea la zona que, un cop fetes les gestions oportunes, també seran denunciats.Finalment, amb el resultat del dispositiu i la informació recollida, els agents de policia administrativa remetran el cas a inspecció de turisme de la Generalitat de Catalunya per tramitar les denúncies oportunes per la Llei 13/2002 de turisme de Catalunya.