Els governs de ​Tarragona i Reus demanaran al Parlament crear un ens metropolità

L’alcalde de Tarragona,, i l’alcaldessa de Reus,, han posat les bases aquest matí d’unde les dues ciutats per impulsar la. Així ho han expressat els màxims responsables polítics de les ciutats de Tarragona i Reus durant la visita institucional que ha fet aquest migdia l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, a l’Ajuntament de Tarragona.L’objectiu de la reunió ha estat sumar esforços en temes compartits com lesi per treballar vies de col·laboració i treball conjunt. Els dos alcaldes han constatat que bona part dels reptes dels municipis alsón comuns i que, fruit d’això, és necessària una major col·laboració i interrelació per poder resoldre els problemes dels ciutadans.L’alcalde Viñuales i l’alcaldessa Guaita han expressat el seu compromís per “recuperar el lideratge i la capitalitat del territori, impulsant a més, la col·laboració amb la resta de municipis que ens porti a la”. I han afegit: “Els reptes que tenim com a municipis cada vegada són més transversals i menys individuals, cada vegada necessitem més col·laboració i interrelació per poder solucionar els problemes”.“La visita de l’alcaldessa de Reus a Tarragona és de les més importants que podem tenir a la ciutat perquè ens permet generar sinèrgies molt necessàries per al territori. Per això, hem volgut que la primera visita institucional ja fos per anar per feina, perquè”, ha remarcat l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.Per la seva part, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha remarcat que “impulsarem iniciatives d’interès municipals, comarcals i metropolitans que combinin la identificació de reptes i/o missions amb l’impuls dei vinculats a programes de suport a la innovació, per facilitar la transferència del coneixement al territori”.Aquest acord bilateral entre les dues ciutats més importants del Camp s’estructura en 4 grups de treball, que són:Finalment, tant l’alcalde de Tarragona com l’alcaldessa de Reus han remarcat que enpresentaran un full de ruta conjunt on es visualitzarà aquest treball compartit entre les dues ciutats perquè, més endavant, s’hi puguin sumar la resta de municipis del Camp de Tarragona.