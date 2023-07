La vuitena edició de la travessia Tàrraco Aigües Obertes s'amplia a tot un cap de setmana

La vuitena edició de laarriba enguany carregada de novetat amb motiu del 60è aniversari de l'entitat organitzadora, el. Una de les principals novetats d'aquest esdeveniment esportiu és que s'ampliarà a tot un cap de setmana, els dies. En aquesta edició el recorregut inclouincloent, per primer cop, la, la petita cala ubicada entre les platges del Miracle i l'Arrabassada. El recorregut, però, seguirà sent el mateix.Les persones participants vorejaran, el diumenge 27 d'agost, les platges, que completen un entorn natural de gran valor, i amb un caràcter històric lligat a l'antiga Tàrraco. Recorreran un total dei la sortida serà a les 9 del matí des de la platja Llarga. Com en altres edicions, amb l'objectiu de fer accessible aquesta experiència al major nombre de persones, l'esdeveniment oferirà, el mateix diumenge, dos circuits més. Un d'ells serà dins la platja del Miracle i es destinarà als més petits i petites de l'esport base, amb un recorregut de 800 metres; i l'altre tindrà lloc a la platja de l'Arrabassada amb un recorregut de 2.000 metres amb un caire més popular i accessible a tothom. Les proves estan obertes als nedadors i nedadores federades i no federades, que participaran en diverses sortides programades.També per primera vegada, la Travessia donarà cabuda a altres disciplines esportives com són eli la. Durant el dissabte 26 d'agost al matí es duran a terme partits dei una exhibició de natació artística al. A més a més, el mateix dissabte a la tarda, la platja del Miracle acollirà una competició deLes persones interessades a participar en la Travessia Tàrraco Aigües Obertes es poden inscriure en aquest enllaç fins al pròxim 24 d'agost. Actualment, ja són un centenar les persones inscrites, amb nedadors i nedadores de diferents clubs catalans i de la resta de l'estat espanyol. La Travessia Tàrraco Aigües Obertes també compta amb la col·laboració del Reial Club Nàutic de Tarragona, el Club Tennis Tarragona, i la Diputació de Tarragona.