​El PSC entra a l'equip de govern del Consell Comarcal de la Conca de Barberà

El passat dijous 27 de juliol es va aprovar el cartipàs del Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel mandat 2023-2027. L'equip de govern que, fins ara estava format per, incorpora un nou membre, concretament el del PSC. I és que durant el discurs d'investidura del nou president Joan Canela, aquest ja va manifestar el seu agraïment a la gent de Junts, a la FIC i al PSC el seu suport.És per això que, durant el ple extraordinari d'aprovació del nou cartipàs,(PSC) va ser nomenat com a conseller de l'equip de govern i tindrà la cartera de, president del Consell Comarcal, ha volgut agrair a Juanma Cabello aquesta "bona entesa i suport" per tal que elestigui format per un "ampli consens" de diferents forces polítiques que "cerquen el millor per la comarca". Juanma Cabello, conseller del PSC, ha manifestat que està "molt content d’haver pogut arribar a un acord per així continuar treballant en pro de la comarca".