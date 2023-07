Ricomà plega i lamenta que «les elits frenen la Tarragona del segle XXI»

Ha arribat el dia. L'exalcalde deha complert amb la seva paraula i aquest dijous deixarà l'acta de regidor, tal com ja havia anunciat després dels comicis del 28 de maig. no va obtenir bons resultats i els socialistes es van fer amb l'alcaldia de la capital tarragonina.Ricomà ha estat alcalde de la capital del Tarragonès entre el 2019 i el passat mes de juny i dijous dirà adeu a una etapa de la política municipal durant el ple ordinari del mes de juliol. El republicà s'ha acomiadat aquest matí en una roda de premsa lamentant el paper de les "elits amb poc enginy i porucs amb poca força que posen eldel segle XXI".En aquest sentit, ha demanat un. "Convé que científics, geògrafs, de medi ambient, artistes a l'ombra de la universitat, prenguin les regnes de Tarragona", ha clamat. Com a repte de ciutat, el republicà també ha fixat laque comporta una "cohesió cultural", ha indicat. Carles Farrè serà qui substituirà al setembre a Ricomà.L'exalcalde ha defensat la "bona política pensada per transformar", per a continuació, carregar contra la "mala política" que creu que cal "desterrar" i que ha patit aquests últims anys., ha dit. Ricomà ha lamentat que durant el darrer mandat ha aparegut la ciutat amb cartells on s'hi veia la cara de l'alcalde per denunciar la brutícia o la seguretat, relacionant-los amb eli les violacions. "Es pot criticar el que sigui, sense posar el dit a l'ull ni cosificar", ha reclamat l'exbatlle.En la mateixa línia, Ricomà ha manifestat quede manera injustificada" per persones "que ara són conselleres" o que "han fet campanya pel PSC". També ha denunciat rebre amenaces al carrer al voltant del contracte de la brossa.Ricomà s'ha acomiadat des del Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona acompanyat de familiars, regidors d'ERC o de Raquel Sans, diputada al Parlament i membre de l'executiva nacional del partit. L'exalcalde ha comentat que a partir d'ara vol "gaudir d'una nova època, la vellesa".