La URV i Drets Socials impulsen un programa pilot d'èxit per a joves tutelats i extutelats

Laamb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat impulsen el programa Amb-Èxit-Ed, un pilot que s'iniciarà elque promou que els joves tutelats i extutelats no només accedeixin a la universitat, sinó que tinguin el suport necessari per finalitzar amb èxit els estudis superiors.La iniciativa es basa en estudis que han dut a terme, investigadores del Departament de Pedagogia de la URV, que demostren que l'aplicació d'actuacions educatives d'èxit vinculades a les altes expectatives aconsegueixen superar una situació desigual de partida. La iniciativa compta amb una primera fase informativa, un suport econòmic i l'orientació universitària.En primer terme, el programa preveu que la universitat i elinformin els adolescents tutelats a partir de, així com als educadors i altres professionals implicats en el seu seguiment sobre els itineraris per arribar a la universitat i altres informacions útils. Una vegada accedeixin a la URV, tindran un professor o professora referent de cada titulació, que seran formats per atendre aquests estudiants amb coneixement sobre el seu context social.A més del seguiment acadèmic, aquests futurs estudiants tindran el suport econòmic de la universitat per dinar al campus durant el curs i per adquirir el material necessari per a les pràctiques. També tindran el suport dels tècnics d'orientació universitària per resoldre elsi accedir als serveis de la URV, i, al llarg dels propers anys, s'involucraran estudiants dels darrers cursos per iniciar un programa de mentoratge entre alumnat del mateix grau.