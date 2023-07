Vermell socialista a totes les zones de Tarragona i verd intens d'extrema dreta als barris de Ponent

Els barris continuen votant menys

La victòria clara del PSC a les eleccions espanyoles a la ciutat de Tarragona també és homogènia a les diferents zones. Segons dades facilitades per l'Ajuntament,, a Llevant. Allà, elhauria aconseguit 285 vots (26,29%) per 253 per al PSC (23,34%). Es tracta, però, d'un fet anecdòtic, perquè el còmput global indica queLa candidatura de, que no va aconseguir per molt poc la seva acta de regidora el passat, ha obtingut el seu millor resultat al barri de, amb un 45,32%. El suport, especialment significatiu als barris de Ponent, s'ha vist minvat a, tot i que allà també han guanyat (25,10%).La segona força, liderada per, ha aconseguit per contra el seu millor resultat a Llevant (21,74%) i s'ha estimbat a la Part Alta (8,15%). Els populars han superat amb escreix les seves expectatives, si bé no han pogut fer-se amb el triomf en diversos barris. És el cas no només de la Part Alta -on qui ha quedat segon ha estat ERC- sinó també dels barris de Ponent i Sant Salvador., encara que al centre de la ciutat i especialment a la Part Alta han vist com, de nou, la rebuda no ha estat especialment bona. Entre els veïns residents a la vora de la Catedral,. La candidatura anticapitalista ha perdut bous i esquelles i només al seu feu tradicional han pogut superar el 5%.També tímids han estat els resultats dels altres partits independentistes.finalment s'ha pogut col·locar com a quarta força política, amb tan sols 101 vots més que Vox, però el seu punt dèbil continua sent Ponent: a Bonavista, els vots republicans han estat un 1,69% del total. Pel que fa a, amb el mateix taló d'Aquil·les a Bonavista (0,67%), s'ha endut un bon resultat especialment a Llevant (13,16%). D'altra banda, Sumar, tercera força política a la ciutat amb 7.608 vots, ha mantingut la seva tònica plana arreu de totes les zones, amb un percentatge superior a la Part Alta (17,43%) i inferior a Torreforta (10,81%).Tot plegat, en un context que ha repetit una participació desigual. Els barris de Ponent, tal com és habitual, han anat menys a les urnes que el centre, arribant a una diferència de 16 punts entre Bonavista (56,09%) i Llevant (72,57%). Al global de la ciutat, han acudit a les urnes poc més de 60.000 electors (65,96%), la qual cosa suposa un 5,40% menys respecte al 2019. La tendència s'ha repetit a tot l'Estat, on segons l'escrutini definitiu el Partit Popular s'hauria fet amb la primera posició, però no podria governar de la mà de Vox.