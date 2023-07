Tarragona concentra el vot i dona el triomf al PSC

Tarragona 2023 Totes les dades Cens total: 91.869 Escrutat 99,46% Vots comptabilitzats: 60.318 66,01% Abstencions: 31.058 33,98% Vots nuls: 542 0,89% Vots en blanc: 462 0,77% Partit Vots %

Victòria clara dela la ciutat dea les eleccions espanyoles d'aquest 23 de juliol. La candidatura de, que es presentava per primer cop, ha rebut el suport de més del 34% dels electors. La-65,62%, un 5,7% menys, en la mateixa línia que ho ha estat a tot Catalunya- ha afectat d'altra banda les opcions independentistes, especialment ERC, que ara fa quatre anys havien aconseguit una segona posició a la capital que els ajudava a fer-se amb el triomf al general de la demarcació. Aquest cop, la candidatura del també tarragonís'ha col·locat com aAquests resultats són significativament diferents als que es van produir al 2019, a causa de la concentració del vot en els dos principals partits espanyols (PSOE i PP).el suport rebut anteriorment. A partir de la tercera posició, pràcticament tots els partits han perdut vots.Respecte al global de la demarcació, els resultats de la capital no desentonen: a tota la costa i als grans municipis són els socialistes els que s'enduen la victòria. Amb 2 diputats, el PSC manté la seva representació, mentre que ERC en perd 1 (amb la meitat dels vots), que guanya el Partit Popular. Per la seva banda, també n'aconsegueixen 1 de sol Sumar i Junts, i es queda fora Vox, malgrat haver aconseguit millorar resultats.