​Rocafort de Queralt implica els joves en un projecte de recuperació de la memòria oral del poble

Manca d'oportunitats laboral

L'ha implicat els joves d'entre 12 i 14 anys en un projecte que busca recuperar ladel municipi. Des del passat 23 de juny, set adolescents són els encarregats de preguntar a la gent gran del poble "com era la vida abans". Ho fan acompanyats d'un professional audiovisual, que enregistra les converses, i d'una"Ha canviat molt. Fa setanta anys hi havia molta més gent i hi havia de tot", ha recordat, un dels avis entrevistats. De fet, es calcula que el municipi. Per aquest motiu, la iniciativa també busca que els joves creïn un vincle amb el municipi per evitar que marxin en un futur.Durant els últims cinc anys, les regidores de Joventut i Cultura de l'Ajuntament de Rocafort de Queralt,, han estat pensant quina era la millor manera de documentar les històries que els expliquen els seus avis. "Ens rondava pel cap, però no ho acabàvem de tirar endavant", ha explicat Sendra. Enguany, però, han decidit fer un pas endavant, en el marc d'un projecte intergeneracional impulsat des de l'Oficina Jove de la Conca de Barbarà .Per aquest motiu, van decidir que serien els joves del poble els encarregats de realitzar les entrevistes. La, amb dotze anys, ha estat una de les escollides. A l'altre costat, Ramon Contijoch, amb 87 anys, li ha explicat com ha canviat el poble en les últimes dècades. "El poble tenia tres forns, quatre o cinc botigues, més de 700 habitants, un metge, un col·legi amb prop de 40 nens i un altre amb prop de 40 nenes", ha detallat Contijoch.Un panorama molt diferent al que coneix Jiménez, qui ha assegurat que, actualment, "ja no hi ha tanta gent, amb prou feines tenen una botiga on comprar i s'organitzen menys activitats de les que els avis expliquen que hi havia abans".Per a Contijoch, la manca d'oportunitats laborals ha obligat els joves a marxar de Rocafort de Queralt. Tot i així, espera que aquest nou projecte ajudi a donar a conèixer el municipi i la tranquil·litat que transmet. De fet, ha defensat que, actualment, amb un cotxe es pot treballar a qualsevol lloc i viure al poble, on "la vida és més fàcil que a la capital", referint-se als lloguers i a les despeses mensuals.La previsió és que el primer cap de setmana d'agost, coincidint amb les festes del municipi, s'emetin el conjunt d'entrevistes realitzades, perquè tots els veïns de Rocafort de Queralt puguin veure'n el resultat. Una peça audiovisual d'una hora de durada que també estarà disponible per al conjunt de la població a l'arxiu comarcal de la Conca de Barberà, on també s'adjuntarà una còpia de la transcripció del documental.