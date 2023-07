Cau més de tres punts la participació electoral a Tarragona

Participació inferior de la demarcació deaquest diumenge 23 de juliol a les. A la capital l'índex ha baixat més de tres punts respecte al 2019:, un 3,16% menys que fa quatre anys. Tres hores abans, segons dades facilitades per l'Ajuntament de Tarragona, la participació ja s'havia enfilat al 13,67%.D'entre les capitals de comarca i les poblacions més grans, també destaca. A la capital del Baix Ebre a les dues de la tarda hi havien votat 8.117 persones, un 35,71%, un 3,93% menys que al 2019., tenint en compte que aquests comicis es troben en ple estiu i que alguns electors preferiran dipositar el seu vot a última hora de la tarda, un cop hagin tornat de les seves vacances.Els índexs són similars a la resta de poblacions principals:(38,76%, -1,89%),(37,10%, -3,34%),(41,25%, -2,71%),(37,80%, -1,52%),(36,60%, -3,26%),(33,59%, -3,26%),(37,96%, -1,20%),(35,45%, -3,02%),(36,37%, -2,48%).Al global de la demarcació, la participació ha estat del 37,53%, amb més de 200.000 vots, prop de 10.000 menys però que al 2019. A la pràctica, doncs, si fa quatre anys a aquesta hora ja havien votat més d'un 40% dels habitants amb dret a vot, aquest diumenge ho han fet un 2,67% menys.A Catalunya, la participació s'ha enfilat fins al 36,78%, un 3,80% menys que al 2019. A l'Estat, aquesta xifra ha pujat un 2,56%, fins al 40,48%. Aquesta dada no compta el vot per correu.