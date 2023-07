Normalitat en la constitució dels col·legis electorals a Tarragona

Sobres i paperetes per a les eleccions espanyoles d'aquest 23 de juliol, al col·legi electoral del Serrallo, a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Tranquil·litat a primera hora del matí d'aquest diumenge als col·legis electorals de, que s'han pogut constituir. Segons informa l'Ajuntament de Tarragona, sis minuts després de les 9 s'han constituït les. Un d'ells era el, on hi van a votar els veïns del barri mariner i també els dels blocs d'habitatges que l'envolten. Poques han estat les persones que s'hi han apropat durant l'obertura. Algunes hi anaven ja amb el vot a la mà, mentre que d'altres han demanatEn un altre punt de la ciutat, amb motiu que la Tarraco Arena Plaça (TAP) tenia programat, previ a la convocatòria d’eleccions, un altre esdeveniment , les meses d’aquesta seu electoral s’han repartit en diferents seus: a l’IMET, la Capsa de Música (seu, per primera vegada), la Llar de Jubilats de Pere Martell i al Palau Firal.La Subdelegació del Govern ha facilitat, que s’han distribuït als col·legis que no tenen aire condicionat. S’han repartitals integrants de les meses electorals.A la demarcació, 596.646 persones estan cridades a les urnes aquest diumenge.Amb un 112% més de vot per correu, la jornada es preveu tensa per la possibilitat d'un canvi de govern a l'Estat. Amb el seu vot,