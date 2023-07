Expotaku celebra la seva onzena edició a Tarragona canviant d'emplaçament

La Tàrraco Arena Plaça acull aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Expotaku, una fira centrada en el món del manga i l'anime i que ofereix als seus visitants fins a una vuitantena de parades, així com propostes de tallers, jocs i xerrades. David Gaspar, organitzador de l'esdeveniment, explica que el canvi des del Palau Firal i de Congressos cap a la TAP s'ha produït per motiu d'aforament: "Esperem xifres no gaire superiors a les de l'any passat, que vam tenir una mica menys de 14.000 visitants els tres dies", ha comentat, a més d'afegir que el principal problema el tenien els dissabtes, quan es veien obligats a tancar portes a primera hora de la tarda.



Les principals novetats respecte a l'edició anterior, a banda de l'emplaçament, són la potenciació de la zona cultural i d'activitats per a infants, així com la zona de videojocs, que passa de 50 a 65 places. Alhora, hi ha convidats de tota mena: youtubers, cosplayers, actors de doblatge dels Simpsons, així com il·lustradors.

Míriam Bonastre, Carles Dalmau i Judit Mallol, aquest divendres a l'Expotaku. Foto: Josep M. Llauradó

L'Expotaku ha obert portes aquest divendres. Foto: Josep M. Llauradó

eren aquest divendres inaugurant aquesta fira que durarà fins diumenge. En tots tres casos és el primer cop que visiten la ciutat i ho fan per retrobar-se amb altres artistes i amb els aficionats a les seves obres. Precisament Bonastre ha estat l'autora escollida per elaborar el cartell de l'esdeveniment de referència a tot l'Estat, el Manga Barcelona, i Dalmau ho va ser l'any anterior. Autora del còmic, es troba ara mateix fent gira per presentar-lo als lectors: "De moment va força bé, és un esdeveniment petitó però ja hem tingut vendes tots tres", ha explicat Bonastre.Durant 12 anys, amb l'excepció de 2020 per la pandèmia, l'Expotaku ha passat de 2.000 visitants a necessitar un nou espai. Aquest és, de fet, l'esdeveniment especialitzat en el món del manga i de l'anime més antic que encara se celebra a Tarragona, mentre que a l'octubre hi ha prevista la segona edició de, un altre esdeveniment en aquest cas al Palau Firal i de Congressos.