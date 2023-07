​Només un 5% de la població al Camp de Tarragona utilitza la bicicleta com a mitjà de transport habitual

Només unutilitza lacom a mitjà de transport habitual com a mínim un cop per setmana. És un dels resultats visibles de l'estudi que investigadors del Departament de Geografia i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de lahan elaborat per analitzar el seu ús així com també les infraestructures als principals municipis de l'àmbit i la percepció social de la població. Els autors han analitzat sis municipis -- i enquestat mil persones el 2022:. La principal barrera que addueixen el 73% és lao les males condicions de laAquesta mateixa proporció dels enquestats afirma que utilitzarien la bici si existís infraestructura accessible i de qualitat. De fet,. La gran majoria dels enquestats (94%) considera que cal promoure la bicicleta compartida, i prop d'un 45% indica que l’utilitzaria. El 92% apunta que són necessaris més aparcaments per a bicicletes i el 91%, carrils bici segregats de vehicles i vianants.Pel que fa a la convivència entre vehicles motoritzats i bicicletes, el 62% està d'acord amb la necessitat de fer reduir la velocitat dels cotxes, el 46% diu que cal reduir l’espai de circulació dels vehicles motoritzats per dedicar-los a bicicletes i vianants, i el 25% que cal reduir l’espai d’aparcament de cotxes i motos.Els sis municipis analitzats en l'estudi compten amb una xarxa de carrils bici de 141,5 quilòmetres, la majoria amb espai segregat per a vehicles motoritzats. No obstant això, a les ciutats més grans (Tarragona i Reus), un de cada quatre quilòmetres són de calçada compartida. Els investigadors han utilitzat els mapes de projecte col·laboratiu OpenStreetMap per aconseguir la informació.Segons el que cadascun dels municipis analitzats ha planificat, en els propers anys s'haurien de duplicar els quilòmetres de carril bici fins als 296,3. No obstant, de l'anàlisi de la cobertura de la infraestructura en destaca la necessitat de desenvolupar una xarxa connectada i amb una visió que vagi més enllà dels termes municipals. L'estudi també relaciona els carrils existents amb els equipaments públics i les estacions de transport públic, i en detalla el disseny dels carrers."La recuperació de la bicicleta com a mitjà de transport, després d’haver-se deixat de banda durant gairebé un segle, és una opció clau per abordar els reptes de la mobilitat, excessivament dependent dels vehicles motoritzats", ha argumentat l'investigador principal de l’estudi, Xavier Delclòs.En aquesta línia, la idea d'impulsar el treball "inèdit" i "amb visió supramunicipal" per part de l'equip investigador del Grup de Recerca en Anàlisi Territorial i Estudis Turístics i del Centre de Recerca Urbana del Camp de la URV pretén incidir en les polítiques d’ordenació del territori. Volen aportar informació rellevant en un moment clau per al desenvolupament de les infraestructures en aquest àmbit territorial, amb l'inici dels treballs per elaborar el futur Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona i la redacció del Pla Director de mobilitat, el POUM de Tarragona torna a estar sobre la taula, i l'aprovació de la primera fase de la implantació del tramvia i està en debat la futura estació intermodal.Les principals conclusions del treball, coordinat pels investigadors de la URV Xavier Delclòs Alió i Josep Maria Solé Gras, s'han editat com a llibre amb el títol 'La bicicleta al Camp: diagnosi i reptes per a una mobilitat metropolitana saludable i sostenible'. La publicació inclou, a més, la reflexió de nou experts de l’àmbit acadèmic, l’administració i els moviments socials. El projecte de recerca, ha comptat amb el finançament de la Diputació de Tarragona i la mateixa URV.