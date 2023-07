Unió de Pagesos consciencia els infants per evitar el malbaratament alimentari als casals d'estiu del Camp de Tarragona

(UP) sensibilitza els infants per evitar el malbaratament alimentari a través de la campanya Plat net a l'estiu. Des de finals de juny i fins a mitjan agost, el sindicat ha organitzat una desena de tallers als, adreçats a nens d'entre quatre i dotze anys.Aquest divendres, els pagesos s'han acostat fins a l'Escola Montsant de Reus, on han explicat la importància de consumir productes de proximitat. "La pedagogia és per a tots, infants i adults, perquè", ha lamentat el membre de l'Executiva de Joves d'UP,. També volen ampliar la iniciativa als centres de secundària l'any vinent pel desconeixement entre els joves.