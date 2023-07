​Cruset (Junts) critica que Pedro Sánchez «no ha tingut la decència» de visitar Tarragona en campanya

critica queno hagi trepitjatdurant la campanya de les eleccions del. Així ho va denunciar ahir el cap de llista del partit a la demarcació,, en l'acte final que van celebrar aquest dijous al"Pedro Sánchez no ha vingut a la nostra demarcació en campanya, no ha tingut la decència", critica Cruset. "I no ho ha fet perquè li hauria caigut la cara de vergonya pels 26 anys de retard del corredor mediterrani, per la desprotecció del Delta de l'Ebre, per l'abandonament dels pagesos, pescadors i empresaris o pel tercermundista servei de Rodalies".En la seva intervenció, acompanyat de la cúpula nacional de Junts, el cap de llista per Tarragona ha reclamat que "ningú es deixi convèncer per Pedro Sánchez", perquè "amb les nostres comarques té la mateixa actitud que amb la resta del país". I ha volgut advertir de cara a diumenge: "Un vot al PSOE, o a aquells que anuncien que li donaran suport, serà un".Junts per Catalunya busca aconseguir aquest diumenge el seu segon diputat al Congrés per Tarragona. En aquests, ERC i el PSC en tenen dos, mentre JxCat i els comuns en tenen un cadascun.