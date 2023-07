​Subministraments bàsics i telecomunicacions sumen prop de la meitat de les reclamacions a Consum a Tarragona

Prop de la meitat de lespresentades ali lesdurant 2022 corresponen a problemes amb subministraments bàsics -principalment, electricitat- o serveis de telecomunicacions. Al Camp, l'va gestionar 2.606 reclamacions, un 42,8% de les quals corresponien a aquests sectors. En el cas de les Terres de l'Ebre, el percentatge s'incrementa fins el 52% d'un total de 1.242 reclamacions. De forma similar, en tots dos territoris l'extrajudicial va ser la via de resolució també majoritària: un 48% de els reclamacions al Camp de Tarragona i un 59% a les Terres de l'Ebre.El subministrament elèctric va sumar el 27,8% de les reclamacions al Camp de Tarragona, seguit per les, amb un 15%; la, un 14%; o serveis generals de consum -mèdics, bellesa, reparacions- amb un 12%;, un 9,2% iun 9%.Són xifres molt similars a les de les Terres de l'Ebre, amb petites variacions: electricitat arriba al 35% de reclamacions, telecomunicacions al 17%, la compra de productes de consum 13% i els serveis financers 12%. El rànquing d'empreses amb més reclamacions al territori l'encapçalaLes reclamacions resoltes, majoritàriament, corresponen als sectors de l'electricitiat, gas i agua, telefonia, Internet i, en menor mesura, els serveis financers. Al Camp de Tarragona 1.129 casos van ser per mediació i 126 amb un laude arbitral. A les Terres de l'Ebre, la mediació va desencallar 659 casos i 74 el laude arbitral.Al Camp de Tarragona, l'Agència va atendre durant 2022 un total de 5.240 consultes, principalment relacionades amb els sectors que van ser objecte de reclamacions. Es van presentar 201 denúncies, relacionades principalment amb serveis de viatges i oci. Un 65% de les 868 inspeccions es van iniciar d'ofici. Les actuacions van derivar en 58 expedients sancionadors per valor de 564.192 euros.A les Terres de l'Ebre, es van atendre 2.160 consultes, es van presentar 53 denúncies -també, principalment, per serveis de viatges i oci, així com compra de roba, aparells electrònics, serveis immobiliaris o subministraments- i es van efectuar 404 actuacions inspectores, 76% d'ofici. L'Agència ha obert tres expedients sancionadors per un import total de 3.400 euros.