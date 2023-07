Enxampen a Cambrils una dona que havia organitzat una estafa internacional venent cotxes finançats de Volkswagen

Laha detingut auna dona com a presumpta autora dels, responsable principal d'una trama criminal dedicada a la comissió d'. Al llarg de la investigació han estat detingudes o investigades altres onze persones.L'operació Falseta es va iniciar el maig de l'any passat després d'una denúncia interposada pel Departament de Seguretat del. En aquesta denúncia assenyalaven haver detectat una operativa relacionada amb ela la que, després de ser adquirits els cotxes, no eren satisfetes les quotes des d'un primer moment.A través d'unala responsable principal d'aquesta organització anunciava una suposada empresa de reunificació de préstecs i als seus clients els convidava a comprar un vehicle via finançament per posteriorment aconseguir. Més tard, s'iniciaven els tràmits per a la compra i, normalment aportant documentació de la víctima (nòmines, DNI, etc.). Concedit el finançament ella s'encarregava de vendre immediatament el vehicle, venda que es produïa aa compradors de bona fe que desconeixien la trama.Un cop amb els diners al seu poder indicava a la seva víctima que li transferiria els diners dels quals només restaria una comissió ja pactada. No obstant això, els diners mai eren transferits. Entre els detinguts hi ha. Per la seva banda, la víctima quedava atrapada en un finançament d'un vehicle sense haver obtingut els diners en metàl·lic ni tampoc el vehicle.En alguns casos, la detinguda hauria utilitzat documentació falsa, especialment nòmines. Durant aquest any s'han multiplicat els requeriments emesos per diverses Autoritats Judicials contra aquesta dona (quatre d'ells de cerca, detenció i ingrés a la presó, i 39 de detenció i personació).Per aquest motiu la detinguda no sortia pràcticament al carrer i canviava amb molta freqüència de domicili juntament amb el seu marit i fill, especialment a la demarcació de Tarragona i alguna vegada a l'extraradi de Barcelona. En el moment de la detenció, els agents van intervenir un vehicle que hi havia estat adquirit utilitzant el mateix modus operandi. També van ser decomissats diversos efectes i documentació relacionada amb els il·lícits. El dia de la seva detenció, també es va procedir a la investigació de el seu marit pels mateixos fets, de manera que en el còmput total de l'operació han estat detingudes o investigades les dotze persones que integraven l'organització.