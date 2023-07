Salvador Ferré és escollit president del Consell Comarcal del Tarragonès

El regidor de l’, ha estat investit com a president delper als propers dos anys, amb el suport de PSC-CP, Junts-CM i En Comú Podem-C. Aquesta legislatura, ara liderada per PSC, es completarà amb la presidència d'un representant de Junts els dos últims anys. Al pacte de govern entre PSC i Junts s’hi ha sumat també els dos consellers d’En Comú Podem.El Ple de constitució de la X legislatura del Consell Comarcal del Tarragonès va tenir lloc ahir a la tarda a través de la convocatòria extraordinària corresponent. El saló de plens es va omplir a vessar en l’acte de constitució que va acollir els 33 consellers i conselleres designats per formar part d’aquesta legislatura. La sessió es va iniciar amb la constitució de la mesa d’edat amb els consellers Joan Martí Pla i Elvira Sauceda.Un cop constituïda, cadascun dels 33 consellers i conselleres van prendre possessió del seu càrrec jurant o prometent la Constitució. Finalment va tenir lloc la proclamació dels candidats a ocupar el càrrec de president de la corporació.Acte seguit, mitjançant vot secret dipositat en una urna com s’ha fet tradicionalment, els consellers van escollir el president, qui va prendre possessió del seu càrrec. Salvador Ferré va ser escollit per 19 vots a favor, mentre que Francesc Larios en va obtenir 8, Rafael Luna 3, Francisco Javier Gómez 2 i Antoni Sacristan 1.El nou president de la corporació va tancar el Ple amb un discurs on va apel·lar a la voluntat de construir una comarca “forta i cohesionada, on la igualtat d'oportunitats sigui una realitat per a tothom”. Per assolir-ho, Ferré va explicar que ho faran en “estreta col·laboració amb els municipis de la comarca, les organitzacions civils, els agents socials i el sector empresarial”. I és que per a ell, tal i com va explicar, només a través del diàleg i la cooperació es pot construir el futur que es vol per al Tarragonès, superant les diferències i treballant de manera conjunta per assolir els objectius comuns. En aquesta línia, el recent nomenat president del Consell Comarcal del Tarragonès va cridar a totes les forces al consens i a treballar plegades pel progrés de la comarca. “Des d’avui mateix manifesto la meva disposició absoluta a trobar punts d’acord amb totes les forces representades en aquest ple per cercar entre tots els consensos i acords que la comarca necessita” va afirmar Ferré.