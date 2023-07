​Un cinquantena de curtmetratges d'onze països competiran pels guardons de la vuitena edició del Ficvi

competiran pels guardons de la 8a edició del(Ficvi), que se celebrarà del 13 al 22 d'octubre. Els treballs s'han seleccionat d'entre els 1.140 que s'han rebut, provinents de 53 països, una xifra rècord per al certamen que "continua avalant" la seva "rellevància tant estatal com internacional", afirmen els responsables de la iniciativa. La mostra és, alhora, col·laboradora en la preselecció de curtmetratges per als Premis Goya. Dels 45 curts seleccionats, 36 són d'imatge real i 9 d'animació. En alguns hi apareixen artistes de renom com, entre d'altres.En l'apartat de realització destaca la presència de Toni Bestard, premi nacional al Ficvi del 2018 i membre de l'acadèmia de Hollywood; Fernando Bonelli, premi del Públic al Ficvi del 2019; Rubén Guindo, premi del Públic al Ficvi del 2020; Santiago Requejo, premi del Públic al Ficvi del 2021, i Nata Moreno, directora del documental 'Ara Malikian', guanyador dels Premis Forqué i Goya, entre d'altres.Els quaranta-cinc treballs seleccionats provenen de l'Uruguai, l'Argentina, Suècia, Israel, Hongria, Bèlgica, França, Mèxic, els Països Baixos i Dinamarca. També n'hi ha trenta-quatre de l'estat espanyol, sis en català, dos en gallec i dos en euskera. Els curtmetratges seleccionats tracten temàtiques com drets humans, salut mental, feminisme, addiccions, la mort, problemàtiques socials, el col·lectiu LGTBIQ+ o drames familiars.Pel que fa als premis, el Ficvi en reparteix nou, Premi Internacional al Millor Curtmetratge de Ficció; Premi Estatal al Millor Curtmetratge de Ficció; Premi Internacional al Millor Curtmetratge d'Animació; Premi D.O Catalonia; Premi del Jurat Jove al Millor Curtmetratge; Premi del Públic; Primer premi In situ; Segon premi In situ, i Premi d'Honor a la trajectòria.