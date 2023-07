El cost del servei de neteja a Tarragona puja un milió d'euros més

Prop d'unés el que costarà el primer lot del contracte de la neteja a Tarragona. En total, doncs, i per a un termini de 10 anys,: és el resultat d'unes modificacions que podrien passar per comissió extraordinària d'Hisenda i per ple municipal al llarg de la setmana que ve, segons ha presentat aquest migdia la regidora responsable,I és que atenent a "" i també dels treballadors, i per tal d'evitar que el nou contracte no torni a quedar desert, l'Ajuntament de Tarragona encara en els propers mesos una nova licitació i adjudicació d'un servei que ara mateix es troba en pròrroga per finalització del contracte.Un dels fets més rellevants és que s'estalviaran els 2 milions d'euros que havien d'anar dedicats a la compra de camions de recollida amb. "La tecnologia actual no està prou madura i el fet de no saber el preu de l'hidrogen ni on es podrà repostar genera inseguretat a les empreses i, per tant, al concurs", diu Sonia Orts. També s'incrementaran els beneficis de l'adjudicatària tant en maquinària com en la nova nau que ha d'acollir-la.Alhora, el nou contracte implanta la recollida porta a porta de la Part Alta, que passa a fer-se amb illes emergents. Aquesta es considera una opció "més neta" i tècnicament més adequada. Les illes emergents són contenidors mòbils, que s'instal·laran a diferents punts de la Part Alta en horaris diferents i d'aquesta manera s'eliminen les bosses al terra.A més a més, des de l'Ajuntament ofereixen, de manera opcional, un solar municipal per habilitar com a aparcament els vehicles de reserva de l'empresa adjudicatària. Aquest espai ja està disponible, situat al Polígon Entrevies (PP13) i tindria un "lloguer assequible a preu de mercat".Pel que fa a la garantia de subrogació del treballadors, l'Ajuntament assegura que les despeses de personal s'han calculat en base al conveni col·lectiu dels treballadors i un plus més (un 2,43%) amb un informe d'intervenció favorable i tenint en compte tots els paràmetres actuals com la possibilitat d'un 5% d'absentisme i els plusos preexistents en el conveni. Amb tot això, en els lots 1 i 2 sorgeix la possibilitat de contractació de 7 persones més a la plantilla, així com amb noves partides que es facilita la incorporació de personal (com seria el punt anterior de despeses generals i l'eliminació dels vehicles d'hidrogen). Així mateix, es continua amb el lot 2 per afavorir la contractació social.