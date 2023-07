La gent gran d'Altafulla podrà anar a votar en transport adaptat i climatitzat aquest diumenge

L’habilitarà unper a les persones grans que tenen problemes de mobilitat, i per tant dificultats per desplaçar-se d’un lloc a un altre, aquestcoincidint amb les eleccions espanyoles.El transport municipal funcionarà al llarg de tot el matí, des de les 11 i fins a la 1 de la tarda. El veïnat que ho requereixi cal que prèviament faci la sevade plaça al, i a l’hora pertinent serà recollit a casa, acompanyat al col·legi electoral que toqui i, novament, portat al domicili.Es tracta d’una prestacióper als usuaris, i està impulsada des de l'Àrea de Benestar Social i Gent Gran de l’Ajuntament d'Altafulla, de la qual n'és titular la primera tinent d'alcaldia,. La regidora explica que aquest transport especial “es posa en marxa per facilitar que tothom pugui exercir el seu dret a vot el 23J”. Paral·lelament Martínez també justifica aquest sistema d’acompanyament per lesque s’estan registrant aquests dies, i que “són un factor més per engegar-lo”.