L'Espluga de Francolí apujarà les tarifes de l'aigua i crearà una nova tarifa social

L'apujarà les tarifes de l'. En el pròxim plenari, el consistori té previst aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per al subministrament d'aigua, la qual inclou increments en el preu i també tres noves tarifes, una industrial, una social i una altra de municipal. La revisió del preu de l'aigua és una de les actuacions contemplades en elaprovat el 2020 per unanimitat. El pla té com a objectius principals l'harmonització del preu de l'aigua amb la resta de municipis i el sosteniment del cost del servei.La tarifa social, que és un dels principals canvis, permetrà garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d'aigua i establir un valor dela les situacions dede la població menys afavorida. Amb els nous criteris, el consistori bonificarà part dels primers(m/3) i el seu preu serà de 0,40 euros/m3. A partir d'aquest volum, la resta s'aplicarà amb la tarifa comuna, però només pels metres cúbics gastats, sense consums mínims. Aquesta tarifa s'aplicarà a partir del quart trimestre d'aquest any.La tarifa municipal estarà destinada als edificis i instal·lacions i serveis municipals o dependents de l'Ajuntament. El, a raó de. Pel que fa a l'increment de l'ordenança fiscal reguladora de l'aigua aquesta tindrà un augment del 15,75%, passant dels 0,4634 euros per metre cúbic als 0,55 en el cas de la tarifa habitual, i a 0,6 en la tarifa d'ús industrial -aquest preu pel tram de 0 a 18 metres cúbics-; en el tram de 18 a 36 m3, es passarà de 0,5891 euros a 0,7 en la tarifa domèstica i a 0,8 a la tarifa industrial, entre altres modificacions.