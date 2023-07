​La nena trobada morta a la platja de Roda de Berà va naufragar a les Balears en una pastera que havia sortit d'Algèria

Laha identificat el cos trobat a la platja deel dimarts passat. Es tracta d'una nena de vuit mesos que viatjava amb els seus pares des d'en una pastera. La travessia es va iniciar el 21 de març d'aquest any i l'embarcació va naufragar dies més tard, el 6 d'abril, en una zona propera a la costa de les. En la pastera, hi viatjaven quinze persones, les quals. La víctima és el vuitè cos que es recupera. El jutjat d'instrucció número dos del Vendrell porta la investigació.La identificació s'ha fet a través de l'anàlisi de les mostres enviades per la Unitat Orgànica de la, que es va fer càrrec de la investigació. Un cop obtingut el perfil genètic d'aquestes mostres, el servei de criminalista les ha cortejat i ha trobat una coincidència positiva per la relació de parentesc amb una dona "plenament" identificada, el cadàver del qual es va recuperar el dia 6 d'abril d'enguany a les costes balears.