Els 5 pobles amb encant al Camp de Tarragona que has de visitar

Torroja del Priorat

L'església de Sant Jaume, a Torroja del Priorat, des del carrer de l'Era. Foto: Josep M. Llauradó



La Vilella Baixa

La Vilella Baixa és una de belles poblacions del Priorat Foto: Adrià de las Heras



Mont-roig del Camp

L'exterior del Mas Miró, a Mont-roig del Camp Foto: ACN



La Febró

Elaglutina paisatges plens d'història, oficis i natura. Els pobles en són els grans protagonistes, amb vistes espectaculars i diversos de. I així ho reconeix l', que distingeix els 18 municipis catalans amb més encant . Entre ells, parla de Siurana i de Prades, dos indrets que any rere any desperten més interès entre els visitants.Aquest estiu, amb els preus dels vols disparats i la inflació trucant a la porta, molts catalans es quedaran pel territori de vacances. És, doncs, un gran moment per descobrirque desconeixies fins ara i que t'enamoraran pels seus paisatges, la gastronomia o la història que tenen al darrere.A més de, entitat dins del municipi de Cornudella de Montsant, el Priorat ofereix diferents localitzacions envejables. Una d'elles és a Torroja del Priorat, un poble situat ben bé al centre de la comarca amb carrers costeruts i una activitat significada al món del vi. Aquí el visitant hi trobarà, de fet, la seu delTorroja ofereix una experiència única que combina paisatges espectaculars i cultura enològica fascinant. Rodejat de vinyes en terrasses i envoltat de muntanyes impressionants, és el lloc ideal per a aquells que busquen relaxar-se en un entorn tranquil i pintoresc. A més de tastar els seus vins, els visitants poden explorar elsi descobrir l'encant de la seva arquitectura antiga, com l'. A més, és una destinació triada per molts, donada l'abundància de camins i la proximitat d'altres pobles com ara la Morera de Montsant, la Vilella Alta, Poboleda o Gratallops.Un altre indret no tan conegut pels turistes és la Vilella Baixa, a la zona anomenada com la "". Porta d'entrada al Parc Natural de la Serra del Montsant, compta amb un pont romànic de tres arcs. Destaca com a monument l'església de Sant Joan Baptista, del segle XVIII, d'estil renaixentista amb tres naus, i de la mateixa manera que altres pobles compta amb un nucli amb porxos i un edifici modernista que acull el. Juntament amb la seva veïna la Vilella Alta és un dels termes municipals més petits de tota la comarca, si bé està envoltada dei camins per descobrir la natura del Montsant.Amb la seva combinació única de platges idíl·liques i riquesa cultural, aquest municipi, situat a la Costa Daurada, ofereix un paradís costaner amb quilòmetres de sorra daurada i aigües cristal·lines, perfectes per a tots aquells que desitgen gaudir del sol i el mar. A més, Mont-roig del Camp és conegut per ser el lloc d'inspiració de l'artista. El famós pintor va passar temps en aquesta localitat, i els visitants poden explorar l'espai cultural Centre Miró, que acull una col·lecció d'art i exhibicions relacionades amb la seva vida i obra.Per als amants de la natura i l'aventura, Mont-roig del Camp ofereix una varietat de senders i rutes de senderisme que permeten als turistes explorar les muntanyes i les belles zones rurals del seu entorn. El poble també està envoltat d'agricultura i compta amb diferentsque es poden visitar.

Conegut pels Avencs de la Febró, una destinació muntanyenca a les Muntanyes de Prades, també es caracteritza per ser un dels pobles més alts del Camp de Tarragona. Al nucli hi destaca l'edifici de l'Ajuntament com a punt de reunió dels veïns i de celebració de les festes, mentre que també es pot passejar pels seus carrers costeruts. La població està envoltada pel massís de Motllats, la serra d'En Garcia i la serra de la Cometa. El riu Siurana neix a La Febró, raó per la qual a tot el municipi hi ha infinitat de fonts d'aigua de bona qualitat. Un altre indret natural per visitar és la cova del Corral, on la gent del poble s'amagava durant la Guerra Civil. Al costat del camí de Prades hi ha el santuari de la Nostra Senyora de Roca Corba.

La Febró, el tercer municipi amb menys població de Catalunya. Foto: Catalunya.cat



Santa Coloma de Queralt

Santa Coloma de Queralt. Foto: Turisme Conca de Barberà.

Capital de la subcomarca de la Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt es troba situada a la, entre les serres del Codony i d'Aguiló i els contraforts prelitorals de la serra de Queralt. Alguns dels indrets d'interès per al visitant són el, que tot i el pas dels anys conserva la torre de defensa i que compta amb estils gòtic, renaixentista i barroc.A més d'un call jueu, es pot destacar l'Església gòtica de Santa Maria, així com, una antiga adrogueria, xocolateria, confiteria, cereria i petit obrador. Altres elements importants de la vila són les Fonts de les Canelles, fonts monumentals datades el 1614, i al seu darrere hi trobarem els antics rentadors. És l'indret on neix el, i és també, l'inici de la coneguda Ruta dels Molins, una ruta que ens descobreix diferents elements vinculats a l'aprofitament de l'aigua com la resclosa, l'aqüeducte, molins fariners o el pou de gel. A més a més, Santa Coloma encara conserva quatre portals que tancaven la vila en l(Portal de Santa Coloma, Portal del Vicari, Portal d'en Martí, Portal de Cervera), la Carlania residència dels castlans que tenien confiat el govern i defensa de la població, la Plaça Major i els seus balcons de ferro forjat i la plaça del Portalet.