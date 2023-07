El Port de Tarragona finalitza la primera fase dels treballs del jaciment de Cal·lípolis

El passat divendres, 14 de juliol, es va donar per finalitzada la primera de les dues fases al jaciment de la vila romana de Cal·lípolis. La primera fase ha tractat la neteja i la re-excavació del jaciment i, els pròxims mesos, s’estudiarà la viabilitat, amb el Departament de Cultura de la Generalitat, per tal de començar la segona fase del projecte global denominat Projecte constructiu de la restauració i ordenació de la zona dels Prats d’Albinyana.



L’objectiu final és la museïtzació i la creació d’un centre experiencial i d’interpretació per explicar-ne l’evolució, història i costums. El director arqueològic Moisès Díaz ha explicat com aquests treballs de la primera fase han permès presentar espais i elements al descobert de força valor històric. Els propers passos a seguir en el jaciment són la determinació de les zones d'interès on realitzar una intervenció arqueològica per excavar parts del jaciment que fins ara no s'han excavat mai. Per exemple, excavar el camí que parteix el jaciment en dues zones i, que permetria connectar diferents punts de la vil·la al nucli principal.

Avui dia, s'està treballant, de forma conjunta amb el Departament de Cultura, per identificar aquestes zones, valorar el cost de l'excavació i poder redactar el projecte d'excavació i licitar els treballs. Es preveu redactar el projecte durant la tardor per a començar els treballs de la segona fase de cara a l'any 2024.Després de fer aquesta segona fase i, amb el jaciment excavat en totes les zones d'interès, es plantejaria una tercera fase per consolidar i restaurar el jaciment, per seguidament plantejar els treballs per fer visitable el jaciment. D’aquesta forma diferents espais de la vil·la quedarien unificats amb les restes del jaciment i permetria tenir una imatge sencera. Després es tornarà a valorar la idea de la següent fase que seria la de consolidació i restauració de la vil·la Cal·lípolis amb la seva museïtzació i espai d’interpretació.