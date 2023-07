Els Catarres i Mushkaa actuaran al Morell per la festa major de Sant Abdó i Sant Senén

Aquesta setmana comença, al, amb la vista posada en divendres dia 21 de juliol, primer dia de la. Divendres arrenquen deu dies de cultura popular, música, tradició, entitats o esport, amb un programa format per una quarantena d’actes.només alguns dels noms que mostren l'aposta musical que es fa des de l'Ajuntament, amb grups de reconeguda trajectòria i també novetats emergents en l’àmbit de la música urbana. La cultura popular, com sempre, tindrà una gran part del protagonisme en aquests deu dies de festa, amb la celebració del, la tradicional cercavila, la, el seguici o eli el correfoc que, com sempre, tanquen la Festa Major.Moltes altres entitats també tindran el seu espai, amb el tir al plat, l’exhibició de balls country, la 16a trobada de puntaires, el grup de teatre La Sala i el seu pregó, les sardanes, la concentració de vehicles clàssics, les temptes de vaquetes o les curses ciclistes. Sense oblidar actes més familiars com ara la holi party, un escape room a l’aire lliure, la festa aquàtica a les piscines municipals o el concert de L’Eriçó Punxegut. I amb cites ineludibles, com és el sopar popular de Festa Major que omplirà la rambla la nit del 28 de juliol.