L'Ajuntament de Tarragona implanta un nou protocol per alertar dels episodis de calor intensa i mititzar-ne els efectes

Refugis climàtics

L'ha presentat aquest dilluns el nou protocol municipal d', el qual recull els nous llindars de risc de temperatures altes. El pla s'ha elaborat expressament per emetre avisos quan la calor sigui. A més, per primer cop, s'incorpora el barem de les. El pla consta de diverses fases i es regeix per les directrius del Servei Meteorològic de Catalunya. També incorpora els consells d'autoprotecció i la identificació d'una quarantena de refugis climàtics del municipi, amb la creació d'un mapa interactiu."L'objectiu és minimitzar els efectes de la calor sobre la salut de la ciutadania, especialment en els col·lectius vulnerables", ha dit la regidora de Protecció Civil,. Aquest departament emetrà una sèrie d'avisos quan la temperatura diürna s'enfili a 33,5 – calor intensa- i a partir dels 35,5 – quan sigui molt intensa. En el cas dels barems nocturns es considerarà calor intensa a partir dels 23,8 graus i molt intensa als 25,8.El nou pla s'estructura en tres fases. La primera d'elles, que es va activar el 15 de juny i es mantindrà fins al 30 de setembre, preveu la identificació i adequació dels refugis climàtics; la difusió dels consells i mesures d'autoprotecció i el seguiment de la predicció meteorològica del municipi per part tots els grups actuants.Pel que fa a la segona, correspon a la prealerta en els plans d'actuació municipals. Protecció Civil serà l'encarregat d'informar els grups actuants, respecte de l'activació d'aquesta fase del protocol, per tal que puguin implementar les accions preventives assignades o mesures que s'estableixin des delo laFinalment, en la fase tres es farà l'activació del protocol, fet que comportarà l'activació del Pla d'Emergències Municipal per episodis o onades de calor, vinculada a la interfase amb el(PROCICAT).L'Ajuntament han definit més de 40 espais, tant interiors com exteriors, com els nous refugis climàtics de la ciutat i ha elaborat un mapa interactiu. Els centres cívics, les biblioteques, els centres esportius de la ciutat, així com els parcs, com el de l'Amfiteatre romà, el del Miracle o el del Francolí o el Camp de Mart són alguns dels punts habilitats."En aquest protocol es coordinen de forma transversal les accions preventives i correctores, que s'han d'implementar en cada fase pels diferents departaments municipals implicats", ha indicat Orts. En global, hi formen part més de divuit departaments.