Un dipòsit comarcal resoldrà el dèficit històric de l'aigua en vuit municipis de la Conca de Barberà

Ladel passat 19 de juny va aprovar el projecte per laen alta a la Conca de Barberà. Aquesta actuació és inclosa en la primera fase de la infraestructura que portarà l'aigua fins ai altres municipis de la comarca.Els municipis dedisposaran d'aigua a través de la connexió amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona. Aquests municipis tenen unen la quantitat i qualitat de l'aigua que subministren, i amb l'execució total del projecte d'abastament, es podrà disposar d'aquest recurs adequadament.El projecte impulsat pel Consell Comarcal està dividit en tres fases, compta amb la participació dels ajuntaments afectats, l'El nou dipòsit es construirà ai rebrà l'aigua provinent de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona. Tindrà una capacitat total derepartida en dos vasos i acollirà també les instal·lacions necessàries per assegurar el control i la gestió de la totalitat de la infraestructura d'abastament.La mateixa actuació també inclou la construcció del ramal per l'abastament d'aigua al dipòsit municipal de Forès. El cost de la seva execució assoleix un import dePer les posteriors fases es preveu la construcció del ramal de subministrament fins a Santa Coloma de Queralt, passant pel municipi de Conesa, que servirà també per la construcció dels ramals pels nuclis de Belltall, Savallà del Comtat i les Piles, inclosos en la tercera fase del projecte. Es preveu poder iniciar els tràmits de licitació de la primera fase de les obres el darrer trimestre d'aquest any i disposar d'aquesta infraestructura a finals de l'any 2024.