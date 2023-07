Reobren parcialment les dutxes de les platges a Tarragona

L'ha anunciat la reobertura deldel municipi, garantint com a mínim que totes les platges disposin d'una dutxa operativa. Aquest servei havia estat tancat per la situació de sequera, que encara perdura.D'acord amb aquesta decisió, s'ha procedit a modificar el Ban d'Alcaldia sobre les mesures que cal adoptar per la declaració d'alerta per sequera hidrològica al municipi de Tarragona i, a partir d'aquest, es reobren la meitat de les dutxes. En aquest sentit el regidor de Medi Ambient, Guillermo García, assegura que "aquesta decisió s'ha pres fruit de les mesures de l'".Actualment el consum per habitant i dia és de, que està per sota dels màxims exigits en estat d'alerta dins el pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual de sequera (PES), que es de. "Tot i la precaució, estem fent bé els deures" ha afegit el conseller.Atès que el, aprovat per, de 8 de gener, no estableix cap restricció específica sobre l'ús de les dutxes i els rentapeus a les platges, i en consonància amb actuacions similars d'altres municipis del Camp de Tarragona, s'ha pres aquesta decisió per tal de garantir uns serveis mínims als usuaris de les platges del municipi.