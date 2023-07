​Prop d'un centenar de persones es concentren a Tarragona per exigir polítiques energètiques equilibrades al territori

Un repartiment energètic equilibrat

Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte davant la subdelegació del govern espanyol aper exigiral territori. En la protesta, emmarcada en la primera jornada de mobilitzacions simultànies arreu de l'estat espanyol, sis entitats deli elhan rebutjat la implantació de, les quals consideren que trinxen l'entorn natural. Com a alternativa, han demanat una transició energètica equilibrada territorialment liderada per les administracions. "A Tarragona, hi ha comarques autosuficients energèticament però com que l'energia és gestionada per privats, es ven a l'exterior", ha criticat, membre de NO a la MAT a Catalunya.L'acció d'aquest dissabte ha començat a la Rambla Nova de Tarragona, on els manifestants han desplegat nombroses pancartes per mostrar el rebuig a la massificació de projectes energètics tant al Camp de Tarragona com al Penedès. Els participants s'han traslladat fins l'edifici de la subdelegació del govern espanyol, sense tallar el trànsit per la plaça Imperial Tàrraco. Fins a sis entitats s'han mobilitzat en aquesta protesta, sota el lema unitari. Tot i que cada associació s'oposa a projectes diferents, en la manifestació s'han llençat consignes generals en contra de la implementació de les línies d'alta tensió.En la lectura del manifest conjunt, els ecologistes han exigit a les administracions catalanes i espanyoles que apostin per un canvi de model energètic. En aquesta línia, la membre de l'associació NO a la MAT a Catalunya, Judit Cañís, ha demanat que es proposi una transició ecològica des del sector públic. "Les empreses privades l'únic que volen és especular amb aquests projectes; la seva intenció no és que l'electricitat baixi de preu sinó guanyar tots els recursos econòmics que puguin", ha sentenciat.Els ecologistes defensen un model alternatiu "descentralitzat" a escala local, per tal que les administracions puguin gestionar els recursos a través de cooperatives energètiques. En aquest sentit, el membre de la Vall Sostenible Carlos Avilés ha alertat de les adversitats per connectar aquestes comunitats a la xarxa elèctrica. "Els grans oligopolis elèctrics no faciliten la connexió d'aquestes comunitats a les seves línies. Un cop connectades, el que es troben és que els excedents que produeixen no els el paguen i llavors regalen el sobrant a les elèctriques", ha lamentat. Avilés també ha denunciat que les comunitats energètiques no tenen permís per traslladar els excedents més enllà de dos quilòmetres de distància del punt on es genera aquesta electricitat.En la mobilització d'aquest dissabte, les entitats presents a Tarragona també han reclamat que la implementació de l'energia sostenible sigui equilibrada a cada territori, ja que consideren que la demarcació està "massacrada" per aquests projectes. Avilés ha posat d'exemple l'última proposta que hi ha damunt la taula, la central fotovoltaica que es planteja entre la Conca de Barberà i l'Urgell. Per contra, proposa que es tinguin en compte altres espais per instal·lar plaques solars, com és el cas de terrenys industrials, autopistes o teulades de grans superfícies. Es tracta d'una alternativa que, segons Avilés, els oligopolis no tenen en compte perquè el cost del sòl és més car.La protesta d'aquest dissabte s'ha convocat de forma unitària en una quinzena de municipis d'arreu de l'estat espanyol i ha comptat amb el suport de mig centenar d'entitats ecologistes. Les mobilitzacions, fetes en ciutats com Lleida, Igualada, Tremp, Tolva o Màlaga, també s'han pogut seguir a través de l'emissió d'un vídeo en directe en línia.