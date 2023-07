La Tarraco Arena Plaça acollirà l'única gran producció operística de Catalunya aquest estiu

El proper 28 de juliol a las'estrenarà, una òpera de Giacomo Puccini de l'any 1900 que estarà dirigida artísticament pel baríton tarragoníi que serà, segons ha anunciat el mateix director artístic, l'Amb un pressupost significativament inferior a la producció de l'any 2021 i amb una localització diferent , Tosca espera atraure l'atenció de-aquestes són les entrades ja a la venda. Tot i que esperen que les entrades puguin finançar gran part del seu cost, també han comptat en aquesta ocasió amb la col·laboració de diverses empreses privades i d'institucions públiques.. Tot plegat, però, tan sols representarà un terç del pressupost, al voltant de 200.000 euros, ja que diversos espònsors s'han sumat a la iniciativa organitzada perTosca comptarà amb un desplegament audiovisual modern que segons els organitzadors inclourà la Intel·ligència Artificial. L'espectacle, de dues hores, tindrà la participació de la directora del cor de la URV, Montserrat Ríos, i de l'Orquestra Camerata XXI. A la direcció hi haurà Oliver Díaz, mentre que Vanessa Goikoetxea (Floria Tosca), Alejandro Roy (Mario Cavaradossi), Àngel Òdena (Barone Scarpia), Stefano Palatchi (Cesare Angelotti), Albert Casals (Spoletta) i Enrtic Martínez Castignani (sacristan), entre d'altres, en seran les veus.A banda d'aquest espectacle, al Teatret del Serrallo, el dia anterior (27 de juliol) se celebrarà un concert amb dos joves emergents: Ángel Arévalo i Ángela Martí. Tot plegat per donar "continuïtat" a una iniciativa que l'any 2021 va ser assumida gairebé de ple per l'Ajuntament de Tarragona i a la qual, un cop fets els números, es va renunciar.