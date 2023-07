Detenen un home per tràfic de drogues en un dispositiu policial de control de l'oci nocturn a Salou

Els, juntament amb la, Policia Nacional i Guàrdia Civil van portar a terme la nit del 13 de juliol un dispositiu policial de control de l’oci nocturn alde Salou, dins el marc de la llei 4/2015 de protecció de la Seguretat Ciutadana. En total, hi va haver 28 persones identificades,, així com diverses actes aixecades.El dispositiu de seguretat es va realitzar en dues fases: la primera, liderada pels Mossos d’Esquadra, va consistir en el control i protecció de la seguretat ciutadana a la via pública al mateix carrer Carles Buïgas i la seva àrea d’influència. La segona fase va ser la inspecció de tres locals d’oci nocturn de la zona en relació a la tolerància i consum de substàncies estupefaents al seu interior. Un total de