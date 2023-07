Surt a licitació la redacció del projecte museogràfic del Parq Fòrum

L’ha tret a licitació aquest divendres la redacció del projecte museogràfic del Parq Fòrum , un projcte d’intervenció integral que consisteix en la rehabilitació i millora de l’accessibilitat delamb fons europeus, dins del pla Impulsa Patrimonio. En el marc d’aquest pla, Tarragona va rebre 3 milions com a integrant del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya (GCPHE), que és l’organisme a través del qual s’ha vehiculat la recepció de fons.Tal i com contempla el plec tècnic, el document marc per a la producció del projecte museogràfic del Parq Fòrum ha de desenvolupar un; la definició i el disseny dels recursos museogràfics (expositius, audiovisuals, interactius) i el seu desenvolupament tècnic; la vinculació del guió museològic amb els recursos museogràfics; i la definició de paràmetres estilístics de la museografia, entre d’altres aspectes. Els projectes museogràfics es poden presentar fins al 21 de juliol, abans de les 2 de la tarda, a la seu electrònica de l’Ajuntament i l’import màxim de la licitació és deEl projecte Parq Fòrum de l’Ajuntament de Tarragona contempla adaptar el recinte a la normativa Next Generation en els àmbits de la sostenibilitat, la perspectiva de gènere i l’eficiència energètica; la reinserció del monument en el teixit urbà (projecte Illa Corsini); el pla de museïtzació integral i l’actualització de les instal·lacions de comunicacions, electricitat, clavegueram o aigua. El projecte es desenvoluparà entre 2022 i 2025, d’acord amb els terminis que estableix la UE per als fons Next Generation.