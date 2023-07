Empreses i estibadors de Tarragona arriben a un acord per ampliar la plantilla

Recuperació de la normalitat

Els representants dels treballadors i les empreses de l’, en presència del, han tancat un acord perde l’estiba. La trobada per ratificar l’acord ha estat possible després que l’assemblea de la part social l’hagi aprovat en una reunió celebrada aquest matí alAquest acord representa un avenç per a la modernització de l’estiba tarragonina amb mesures que permetran una major garantia del servei als clients del Port de Tarragona. L’acord signat avui preveu la, per tal d’ampliar la capacitat de servei a les instal·lacions portuàries de Tarragona.El primer grup de 19 persones s’incorporarà en breu i el segon, format per 21 treballadors, podria incorporar-se en breu un cop hagi completat el procés de formació que estan duent a termes en aquests moments. Les dues parts s'han compromès en buscar les accions necessàries perquè la formació i homologació del grup de 21 persones finalitzi en el menor temps possible.Aquesta ampliació, en dues fases, suposarà l'. A més, empreses i treballadors han acordat l’assignació d’un nombre fix d’estibadors per empresa estibadora, la qual cosa permetrà una major garantia de servei als clients. La part social i les empreses també s'han acordat altres canvis en la forma d'organització del treball que redundaran en aquesta millora del servei.L’acord tancat avui és un pas important per recuperar la normalitat als molls tarragonins. El reforç de la plantilla amb nous efectius permetrà comptar amb més eines per fer front als, especialment en la importació de cereals.Un tràfic que en els darrers dos anys està patint les conseqüències de la-la mala collita nacional obliga a importar més cereal- i laque altera el flux normal del comerç de cereals.i, enguany, segons diversos agents de la cadena logística es preveu que se superi aquesta xifra atès que la collita de cereal a l’Estat espanyol s’estima que només assolirà 9 milions de tones quan, en un any normal, acostuma a ser de 25 milions de tones.