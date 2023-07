​Desarticulen una secta psicoterapèutica amb més d'un centenar de víctimes de Tarragona, Castelló i Barcelona

Pagaments per demostrar la fidelitat a la secta

Laha desarticulat unapsicoterapèutica a(Castelló) amb més d'un centenar de víctimes entre. En l'operatiu s'han detingut tres persones vinculades aper presumpte delicte d'. Les víctimes van ser captades per persones de confiança dels líders de l'organització i un cop dins, es realitzavenque anul·laven la voluntat dels participants. Com a mostra de fidelitat, la secta exigia als membres pagaments de més de 10.000 euros. La investigació policial va iniciar-se amb la denúncia dels pares de dues de les víctimes.Segons fonts policials, l'organització es presentava com un grup de psicoteràpia convencional des de feia anys i s'havia instal·lat recentment en un xalet ubicat al municipi castellonenc de la Pobla Tornesa. En aquest punt s'oferien rituals del xamanisme on s'utilitzaven drogues, mescal i substàncies al·lucinògenes per posteriorment practicar nus col·lectius o teràpies sexuals. La investigació apunta que en alguns casos, aquestes pràctiques es feien en contra de la voluntat dels participants i presumptament s'haurien produït agressions sexuals.La denúncia dels pares de dues víctimes va iniciar la investigació policial, després d'informar de l'existència d'un grup de persones que havien aconseguit sortir de la secta i estaven disposades a denunciar els fets produïts. Segons fonts policials, el nombre de víctimes rondaria el centenar i s'ubicarien entre Tarragona, Barcelona i Castelló.i es trobaven en un estat anímic baix. En alguns casos, les víctimes han estat vinculades al col·lectiu durant més de quinze anys.En aquest context, la líder de la secta utilitzava tècniques de control, manipulació, persuasió i dependència emocional. 'La Familia del Alma' oferia les teràpies a canvi d'altes quantitats de diners dels membres de la secta. A alguns d'ells, els van exigir pagaments de més de 10.000 euros per demostrar la fidelitat a l'organització i accedir a un cercle més proper de la "mestra". En cas de negar-s'hi, els amenaçaven en ser repudiats per la resta del grup.En el registre fet al xalet on es feien les sessions grupals, s'ha localitzat diners en efectiu repartit en sobres on hi constaven els noms de les suposades víctimes, així com llistes de pagaments per sessions fetes, substàncies psicotròpiques que s'utilitzaven durant els rituals i informació personal dels membres de la secta. Els tres detinguts han passat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Castelló, el qual ha dirigit la investigació policial. L'operatiu ha estat liderat pel grup d'agents del Grup d'Informació de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, de la prefectura d'Informació i la comandància de la Guàrdia Civil de Castelló.