L'exregidor d'En Comú Podem a Tarragona Hermán Pinedo s'afilia a Esquerra Republicana

Avui faig un pas important a nivell personal i polític: m'afilio a @esquerratgn com a militant amb la convicció que és l'espai adequat per construir una Tarragona més justa i sostenible. Gràcies al @pauricoma i al @XaviPuigAndreu pel seu aval. Treballaré per estar a l'alçada 💛 pic.twitter.com/kca0Zwdt1l — Hermán Pinedo (@HermanPinedo90) July 14, 2023

Qui va ser escollit regidor perl'any 2019,, ha fet el pas aquest divendres a afiliar-se a. Pinedo va serl'any 2020, arran del pacte que el grup municipal va acordar ambper formar govern a l'. Més tard, es va mantenir a l'espai dels Comuns sense entregar l'acta de regidor fins que al 2021 ECP va sortir del govern. La seva companya de grup,, va marxar a l'oposició, però Pinedo va decidir passar a ser regidor no adscrit, mantenint les àrees de"Fa un parell d'anys que no estava afiliat a cap partit polític", ha dit Hermán Pinedo a, pocs minuts després que fes pública la decisió a través de les xarxes socials. L'exregidor, que no es va presentar amb cap candidatura el passat, es troba ara mateix eni assegura que no té"Després de l'experiència de govern i després de saber com funciona Esquerra per dins, entenc que és un espai en el que em sento còmode", ha dit Pinedo. Després de 8 anys a la ciutat -provinent de Cartagena- i haver conegut per primer cop Catalunya, ara mateix defensa "unon es pregunti a la gent què vol fer amb el seu país". En el seu cas,: "Mai m'he amagat, en privat", ha dit qui ha estat regidor durant quatre anys al ple i que havia votat en contra de retirar símbols espanyolistes o de donar suport a l'expresident de la Generalitat Quim Torra A banda d'agrair el suport a Pau Ricomà i a Xavier Puig, que l'han avalat en la seva integració a l'estructura d'Esquerra Republicana, ha defensat que el partit en l'àmbit local aposta per una "" i per això creu que pot "aportar" el seu bagatge com a regidor.