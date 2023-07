Sonia Orts obre de nou els contenidors del Serrallo, Bonavista i Cala Romana i ERC avisa de «conseqüències nefastes»

Jordi Fortuny, anterior regidor de l'àrea de Neteja i ara a l'oposició, aquest divendres en roda de premsa. Foto: Josep M. Llauradó

En un comunicat dirigit als veïns del, la regidora de Neteja de l'Ajuntament de Tarragona,, ha anunciat entre ahir dijous i avui divendres que. La notificació, en català i en castellà, adverteix de la finalització del tancament dels contenidors però recorda lai deixa per alla possible implementació d'un sistema similar.Les targetes continuaran tenint servei, però els contenidors s'obriran indefinidament. En aquest sentit, Sonia Orts ha anunciat la celebració d'uni alerta del cost que té per a les arques municipals la manca de reciclatge.Contra aquest anunci de finalització del sistema de targetes s'ha pronunciat aquest divendres l'anterior regidor de l'àrea de Neteja,, que ha alertat de, i que podrien determinar si la ciutat i el seu entorn poden o no optar a subvencions.I és que Europa marca que al 2025 s'hauria d'arribar a un 55% de recollida selectiva, al 2030 a un 60% i al 2035 a un 65%. A causa del tancament dels contenidors de fracció orgànica i de resta, els barris del Serrallo, Bonavista i Cala Romana han aconseguit ja aquests objectius i la idea de l'anterior govern era ampliar-ho a tota la ciutat progressivament. Ara per ara,, malgrat que entre els anys 2019 i 2022 es reduís en cinc mil tones, segons dades d'aquest mes de febrer, el residu de resta. Això, segons ha destacat Jordi Fortuny, comportava un. Tot i que encara no s'havia implementat, Fortuny havia anunciat la intenció de premiar en el pagament de taxes municipals els qui reciclessin millor.El regidor republicà ha alertat de la possible penalització per part de la Unió Europea, en no poder optar aen la producció d'energia renovable mitjançant la planta incineradora. Fins i tot ha avançat que"Per sorpresa de tots resulta que ara fem una involució manifesta que només puc qualificar de política covarda, per no afrontar els problemes directament", ha dit Fortuny, que ha comentat que de fet la prova pilot de tancament de contenidors va ser un suggeriment de l'empresa concessionària, FCC. El canvi de guió, doncs, només s'explicaria per la voluntat de "".