Comencen les obres de reparació de la volta a l’Església Parroquial de Sant Feliu

Aquesta setmana han començat aels treballs de reconstrucció i reparació de la. La volta es va ensorrar l'any 2018 quan es va col·lapsar l'encavallada i es va esfondrar la coberta de l'església. Aquests dies s'ha acabat de col·locar la bastida per començar a executar les obres. Es preveu que aquests treballs tinguin unai un cost total d'unsPrèviament a aquesta intervenció, les actuacions executades fins ara a l’església de Sant Feliu, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Constantí i les administracions implicades, van consistir en la reconstrucció de la coberta que es va esfondrar l’any 2018 a causa de la caiguda d’una encavallada i en el reforç de la resta d’encavallades.A més, es van canalitzar les aigües pluvials procedents de la coberta amb la construcció d’un canal perimetral. D'altra banda, paral·lelament a aquesta obres de reconstrucció de la volta, des del passat mes de gener s’està fent un monitoratge exhaustiu de l’església, que s’allargarà com a mínim durant el termini d’un any (cicle estacional).A partir d'un estudi estructural de l'edifici, elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, es va resoldre que abans de determinar l’estat estructural de l’església, tancada des de l'any 2016, calia dur a terme aquest monitoratge de l’estructura durant almenys aquests 12 mesos.