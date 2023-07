​Els familiars de la veïna desapareguda a Roda de Berà fa dos mesos: «No sabem què fer, estem desesperats»

L'impacte psicològic de les famílies

Desaparicions sense causa aparent

Els familiars de la veïna de, desapareguda el passat 13 de maig, continuen buscant-la. "No sabem què fer, estem desesperats", ha afirmat un dels nebots de la víctima a l'ACN, dos mesos després d'interposar la denúncia. Tot i que la família creu que podria haver marxat "desorientada", després de caure en una depressió setmanes abans, elsmantenen oberta la investigació a l'espera que sorgeixin nous indicis. De fet, actualment compten amb una setantena de casos pendents de resolució. L'any 2022 es van denunciar més de. D'aquestes, el 92% corresponen a persones desaparegudes sense causa aparent.Des de feia un parell de mesos, coincidint amb l'inici de la seva jubilació, Mercedes Arnau sortia ben d'hora al matí i anava a fer el cafè a un dels bars de Roda de Berà. Després anava a fer les compres corresponents, donava un tomb pel poble i tornava cap a casa a fer el dinar. Però. A les tres de la tarda, els seus familiars van denunciar la seva desaparició a la Policia Local, qui va alertar els Mossos d'Esquadra, perquè es fessin càrrec de la investigació.Des del Grup de Persones de la Unitat d'Investigació dels Mossos del Vendrell han destacat la importància de denunciar aquests casos el més aviat possible, ja que "els primers minuts són els més importants". D'aquesta manera, han desmentit el mite urbà que insinuava que els coneguts de la víctima havien d'esperar 24 hores per poder notificar-ho. De fet, segons l'últim informe publicat pel Ministeri de l'Interior, el 48% de les denúncies per desaparició es resolen durant els primers tres dies i el 67% durant la primera setmana.De moment, el cas de la Mercedes Arnau continua dins el 2% dels casos que els Mossos d'Esquadra mantenen oberts a l'espera de trobar la persona desapareguda. Un dels seus nebots, José Miguel Luque, creu que la depressió que arrossegava des que va deixar de treballar podria haver estat un possible desencadenant. "Veure's sola, després d'estar tota una vida treballant, va afectar-la molt anímicament", ha explicat Luque.De fet, els trastorns mentals estan darrere de moltes desaparicions. Tot i així, el Ministeri de l'Interior no registra quins han estat els motius o les causes que han provocat les 23.863 desaparicions sense causa aparent del 2022 a l'estat espanyol. Malgrat que algunes associacions, com SOS Desaparecidos, han apuntat a un cert augment del nombre de persones desaparegudes amb depressió des de l'arribada de la pandèmia, fonts policials ho han desmentit.El que sí que confirmen des de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes és l'afectació psicològica que suposa una desaparició per a l'entorn de la víctima. "No saber què ha passat i no tenir resposta és el més complicat de gestionar, perquè no pots començar el dol", ha explicat la cap del servei, Laura Villanueva. Des del 2014, aquesta oficina centralitzada dels Mossos d'Esquadra dona suport emocional i està en constant contacte amb els familiars per tal de minimitzar l'impacte.Uns sentiments que comparteixen els nebots de la dona desapareguda a Roda de Berà. Jordi Luque ha confessat que fa dos mesos que viu amb ansietat i amb l'esperança que la seva tieta torni a casa. "No sabem si està viva o està morta. L'únic que sabem és que ha sortit de casa desorientada i no ha tornat", ha explicat.El Ministeri de l'Interior, a través del Centre Nacional de Desapareguts (CNDES), ha subratllat la importància de desenvolupar mesures que ajudin a pal·liar el fenomen social de la desaparició de persones sense causa aparent. Una problemàtica que, segons han assegurat, genera una gran alarma social. De fet, representa el 92% del total de desaparicions que s'han registrat durant el 2022.Un dels caporals del Grup de Persones de la Unitat d'Investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell ha assegurat que la majoria de desaparicions que es produeixen al territori són de "persones que han volgut marxar" per voluntat pròpia. Explica que hi ha hagut casos en què s'ha trobat el desaparegut, però que aquest no ha volgut informar a la família, parella o coneguts. Des dels Mossos han subratllat que cada desaparició és diferent i que tothom té dret a "desaparèixer" sense notificar-ho. Tot i així, recomanen informar els agents policials per aturar la recerca i destinar els recursos a altres casos.