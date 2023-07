​El 30 de novembre, data per a un gran simulacre operatiu del Plaseqta al polígon químic de Constantí

Proves amb sirenes i avisos al mòbil

Elha anunciat aquesta tarda que eltindrà lloc un simulacre operatiu alen el marc del Plaseqta. El simulacre ha de servir per posar en funcionament les actuacions de tota l'estructura del pla tant a nivell tècnic i operatiu com a nivell de direcció i decisió política. També ha de permetre, segons la Generalitat, la "pràctica del confinament com a mesura principal d'autoprotecció, en aquest cas i de forma especial dels treballadors i treballadores de les indústries i empreses que treballen en el polígon industrial dins de les zones de risc químic".Elena ha explicat que el simulacre "comportarà la" i ha destacat que "la ubicació del simulacre és per la gran concentració de treballadors i treballadores, de". "Moltes d'aquestes empreses per la seva dimensió i ocupació no han de tenir plans de protecció de forma que han de ser tractats com un veí més. I, per tant, han de ser objecte d'aquesta comunicació i informació", ha comentat.Aquest simulacre continua la línia estratègica iniciada amb el, en què es va practicar el confinament d'una part important de la població més propera al. Ara, la zona escollida per dur-lo a terme és el Polígon Industrial de Constantí, que ocupa una superfície de, entre les quals una, dues de nivell baix i unaamb mercaderies perilloses.Durant la provaque afecta la zona industrial, es faran sonar lesde la zona afectada i també s'enviarà un missatge d'avís mitjançant el sistema de Protecció Civil d'avisos massius a telèfons mòbils. Les dues sirenes que sonaran s'ubiquen al polígon industrial: ai l'En el simulacre es posarà a prova tot el procés de presa de decisions de les mesures d'emergència per a protegir a la població així com les accions operatives sobre el terreny, incloent la intervenció en la planta química afectada, el control d'accessos o la presa de mesures de control ambiental. A més, el simulacre posarà a prova el funcionament i relació entre els centres de coordinació del Plaseqta com són el CECAT (on s'establirà el comitè tècnic) i el Centre de Comandament Avançat CCA, així com comprovar l'adequada integració en el Plaseqta de la resta de plans d'emergència (Pla d'emergència municipal, Pla d'autoprotecció de l'empresa que simula l'accident, i els plans d'autoprotecció d'activitats afectades per la proximitat a l'accident).Amb caràcter previ al simulacre es durà a terme unai conegui com serà, així com per recordar que la millor mesura en cas d'accident químic és el confinament. També es durà a terme una campanya específica de formació per als treballadors i treballadores d'empreses ubicades en polígons industrials amb risc químic, amb, xerrades i amb la col·laboració dels serveis de seguretat laboral i dels ajuntaments. Lade les empreses ubicades en polígons industrials afectats pel risc químic forma part de les necessitats de millora detectades en l'anàlisi de la resposta als incidents i accidents als polígons químics de Tarragona i respon també a una demanda compartida amb els agents socials.L'escenari de núvol tòxic que se simularà és el de major abast del polígon industrial de Constantí d'acord als estudis de seguretat industrial disponibles. Correspon a l'incendi d'una fosa d'emmagatzematge de residus perillosos. Les zones d'afectació calculades a l'avaluació de l'informe de seguretat industrial per l'escenari del simulacre són: zona d'Intervenció (zona on correspon el confinament de tota la població) de 1200 metres de radi (afecta al terme municipal de Constantí, a la zona del polígon industrial i part de l'aeroport de Reus) i zona d'Alerta (zona on cal fer el seguiment de possibles afectacions a població especialment vulnerable) de 2400 metres de radi (afecta als termes municipals de Constantí i Reus, sense afectar nuclis de població).A diferència del simulacre del 2 de novembre de 2022, aquest serà un exercici operatiu de gran abast, en el que participaran efectius i professionals del Telèfon d'Emergències 112 de Catalunya, Bombers de la Generalitat, Bombers del Parc Químic AEQT, els equips d'intervenció (d'autoprotecció) de l'empresa, Mossos d'Esquadra, Policia local de Constantí, Guàrdia Urbana de Reus, SEM, serveis sanitaris (d'autoprotecció) de l'empresa afectada, Direcció General de Protecció Civil (organitzadora del simulacre i que lidera el grup logístic), serveis logístics i de protecció civil de Constantí i de Reus i grup de control ambiental (Servei Territorial d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), entre d'altres.Enguany també es recuperen les proves de sirenes de risc químic. El 2 de novembre de 2022 ja es va fer una primera prova durant el simulacre d'accident químic amb confinament al polígon sud, i ara tornaran a tenir lloc les proves de sirenes que es van interrompre amb la pandèmia.Eles durà a terme la prova del sector químic de Tarragona (Plaseqta) i Terres de l'Ebre. A diferència de les proves que es van fer anteriorment a la pandèmia, ara seran sectoritzades (per sector de risc químic) i Tarragona tindrà una prova específica, conjuntament amb el sector de les Terres de l'Ebre.