​Inspecció de Treball obre quatre expedients a IQOXE per «incompliment greu» de la normativa laboral, segons CCOO

Laha aixecat acta d'infracció i ha iniciat quatre procediments sancionadors contra la direcció d'per "incompliment greu" de la normativa laboral, segons el sindicat. Els expedients responen a diferents demandes interposades per la formació de defensa dels treballadors contra l'empresa per diferents preceptes, com ara per presumpta, per presumpta vulneració de la llibertat sindical o per presumpte incompliment de responsabilitats en matèria de plans d'igualtat i de prevenció de riscos laborals. Segons CCOO, en tots els casos la Inspecció de Treball "considera provat" l'incompliment de la normativa.El sindicat s'ha mostrat satisfet per les resolucions de Treball ja que, al seu parer, li dona la raó "davant l'actitud antisindical" de la direcció de l'empresa química i davant la "vulneració constant dels drets i les condicions laborals de la plantilla i de la seva representació sindical". Així, CCOO afirma que en tots els casos la Inspecció ha iniciat el procediment perquè l'autoritat laboral competent imposi a l'empresa la sanció corresponent.En un comunicat CCOO ha explicat que en el primer cas la Inspecció considera que es va vulnerar el dret de vaga de la plantilla "amb uns serveis mínims abusius i amb unes condicions per sota de les previstes legalment o per conveni". El mateix text afirma que en el segon cas la Inspecció de Treball considera que es va vulnerar la Llei orgànica de llibertat sindical així com el conveni del sector, pel fet que la direcció hauria impedit el dret d'acció sindical a un treballador en no permetre-li assistir a les reunions del comitè de seguretat i salut.