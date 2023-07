Mor ofegada a la platja d'Altafulla una dona de 77 anys

Una dona dei nacionalitat espanyola ha mort després d’ofegar-se aquest matí a la. Un cop a l'hospital, ha mort aquesta tarda. L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a tres quarts d'onze del matí, indicant que havien tret de l’aigua una dona i que estava. Els socorristes, que tot just estaven començant el servei, li han començat a fer les maniobres defins a l’arribada del SEM.El Sistema d’Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins al lloc dues unitats i ha seguit amb la reanimació cardiopulmonar. La dona ha sigut traslladada en estat crític a l’, on ha acabat morint aquesta tarda.En el moment de l’incident hi havia servei de socorrisme a la platja i onejava la. Aquesta tarda ha onejat a la platja bandera groga per marejol. La d’avui és la tretzena víctima mortal en el període de campanya estival (15 de juny a 15 de setembre).