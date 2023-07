Acció Climàtica descarta executar les obres per garantir el reg d'emergència als avellaners del Baix Camp i Tarragonès

Elha descartat executar les obres per garantir eldeli del. Han assegurat que és "inviable" finalitzar, abans que s'acabi l'estiu, la construcció d'una canonada de vuit quilòmetres per tal de poder utilitzar l'aigua regenerada de laTot i així, han afirmat que continuaran estudiant per trobar una solució definitiva. La Generalitat ho ha notificat aquest dimecres als pagesos de la zona, que han lamentat la decisió i han denunciat que els estan "condemnant a mort". El Govern també ha descartat buidar elper regar els avellaners durant la pròxima setmana, tal com havien proposat des de laEl responsable d'Aigua d'al Baix Camp,, ha explicat que l'objectiu era bombejar part de l'aigua del pantà de Riudecanyes, durant la setmana vinent, per "donar quinze dies de vida" a les més dede la zona. "D'aquesta manera, esperàvem sobreviure a l'estiu, mentre s'executava la canonada que ens havia de connectar a la depuradora de Reus", ha justificat Ferré.Des d'Unió de Pagesos han lamentat la pèrdua d'aquest reg d'emergència, sobretot,. "Nosaltres enteníem que amb aquesta aigua de la setmana del 17 de juliol guanyàvem quinze dies més de marge i podíem, fins i tot, arribar amb vida al final de l'estiu", ha explicat Ferré.Tot i que des del Departament d'Acció Climàtica han assegurat que indemnitzaran les hectàrees afectades, des d'Unió de Pagesos consideren que aquesta decisió "no deixa de ser una condemna", sobretot, per les finques que depenen, exclusivament, del pantà de Riudecanyes. "Si ho perdem tot, ho haurem de fer de nou, amb el que això comporta", ha denunciat Ferré, qui es pregunta quanta gent continuarà al sector si se'ls moren els arbres. "La cosa no pinta bé", ha tancat.Per la seva banda, el Departament d'Acció Climàtica ha decidit que cap dels dos projectes són viables en l'estat de sequera actual i han confirmat que els tècnics continuaran investigant per trobar una solució definitiva al problema de l'aigua.